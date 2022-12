Acerra, approvato aumento tasse: “Sindaco cambia auto blu, per Lettieri PC da 5mila euro”

ACERRA. “Ti fa stare bene”. Questo era lo slogan elettorale, non più tardi di 7 mesi, di Tito d’Errico e della sua coalizione: con un bilancio che alza Imu e Irpef e lascia invariata la Ta.ri. nonostante il recupero dell’evasione, a stare bene sono solo i ricchi di questa città.

Con il bilancio approvato nel corso del Consiglio Comunale di oggi aumentano le diseguaglianze, numeri alla mano. “Avremo quasi 300 euro di aumento a famiglia, rientrando nella tassazione anche le pensioni minime, gli immobili dati in comodato d’uso e le abitazioni diverse da A/10” evidenzia in una nota l’opposizione di X Acerra Unita.

“Si danno in concessione interi parchi per 3.000 euro l’anno di fitto, l’Arcoleo fittato per 250 euro al mese. Per fare cassa si grava sui cittadini monoreddito e che hanno pure perso il reddito di cittadinanza, mentre il Sindaco cambia l’auto blu e il Presidente del Consiglio comunale Lettieri si fa comprare un pc portatile di 5mila euro. Una vergogna.”

Di diverso avviso il primo cittadino eletto lo scorso giugno.

“Un Bilancio che non sacrifica le spese sociali e non taglia i servizi ai cittadini – sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico – ma che prevede sia una spending review per l’acquisto di beni con l’azzeramento delle spese voluttuarie, ad esclusione di quelle finanziate da terzi, che misure per la lotta all’evasione tributaria. Ci aspetta un duro lavoro. Ringrazio la maggioranza ed il Collegio dei Revisori dei Conti”.

Lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 è stato approvato oggi dall’Assise con 16 voti favorevoli e 5 contrari.