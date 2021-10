Titolari senza Green Pass e licenza, polizia chiude due sale scommesse nel Nolano

CICCIANO – Blitz della polizia, gli agenti nolani chiudono due sale scommesse nel bel mezzo del weekend di campionato: i due titolari non avevano licenze e Green Pass.

Tra venerdì e sabato gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola, Marigliano, Saviano, Cicciano e Cimitile.

Nel corso dell’attività sono state identificate 240 persone di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 19 esercizi commerciali e sanzionate due sale scommesse in via Roma a Cimitile e piazzetta Troisi a Cicciano, una poiché il preposto era privo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) e l’altra perché alla conduzione dell’attività non era presente nè il titolare di licenza nè eventuali preposti.