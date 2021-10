Marigliano, 18enne beccato sul corso con lo sfollagente

MARIGLIANO – Nolano blindato nel corso del weekend per l’operazione ad Alto Impatto messa in atto dagli uomini del commissariato della città bruniana.

I poliziotti hanno controllato in via Roccarainola a Cicciano l’abitazione di una persona che è stata trovata in possesso di un involucro contenente 1,5 grammi circa di marijuana ed è stata sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine gli operatori in corso Umberto a Marigliano hanno trovato un 18enne in possesso di uno sfollagente telescopico in acciaio e l’hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso del weekend i controlli sono scattati a Nola, Marigliano, Saviano, Cicciano e Cimitile.