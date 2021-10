Agenti scoprono meccanico abusivo, officina sequestrata e multa pesante

MARIGLIANO – Nella giornata di ieri gli agenti del comando di Polizia Locale di Marigliano, diretto dal responsabile del Distretto polizie locali Napoli est della cabina di Regia di Terra dei Fuochi maggiore Emiliano Nacar, con unità dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’attività di contrasto alla prevenzione e smaltimento illecito di rifiuti, hanno proceduto al controllo di un’officina meccanica già sottoposta a sequestro amministrativo e penale nel 2019per scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione .

Stavolta, come accertato dalla pattuglia, l’uomo esercitava l’attività di meccanico senza essere iscritto all’albo delle imprese artigiane. Durante il controllo, emergeva, infatti, che, erano in corso lavori di riparazioni di autovetture e all’esterno del capannone vi erano stoccate parti meccaniche abbandonate esposte alle intemperie.

Nell’immediatezza il titolare veniva denunciato per violazione dei sigilli e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. Veniva quindi, riapposto lo stato di sequestro e al proprietario veniva comminata una sanzione amministrativa di euro 5000 per l’attività riesercitata in maniera abusiva.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’OPERAZIONE