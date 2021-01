Poche ore fa il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha informato i cittadini della sua positività al Covid-19.

“Sto bene, sono in isolamento già da domenica” ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino, il quale ha specificato che subito dopo aver saputo di essere positivo si è impegnato a predisporre i meccanismi standard conformi alle norme anti-covid con la sanificazione dei locali comunali. Tantissimi i commenti di pronta guarigione dei cittadini di Terzigno ma non solo: poche ore fa è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, il quale ha espresso la massima vicinanza al collega. Nel rispetto e nella tutela di tutti i dipendenti e dei cittadini che usufruiscono dei servizi degli uffici comunali, è stata disposta la chiusura degli uffici posti al primo, al secondo e al terzo piano del plesso di Via Gionti 16, fino alle ore 10.00 del giorno 28 gennaio (domani), la chiusura dell’ufficio dei Servizi Sociale per domani 28 gennaio e dopodomani 29 gennaio, mentre il servizio anagrafe e quello del Comando di Polizia Locale resteranno aperti.