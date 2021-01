San Vitaliano, Shoah: lo scrittore Roberto Matatia presenta il suo libro.

Lo scrittore e giornalista Roberto Matatia ospite del comune di San Vitaliano. L’appuntamento è per venerdì 29 gennaio in diretta streaming sulla fanpage dell’ente guidato dal sindaco Pasquale Raimo a partire dalle ore 19. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione “Popolorum Progressio onlus” presieduta da Pasquale Piccolo ed il circolo culturale Passepartout di Nola si inserisce nell’ambito del programma promosso dall’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Ivana Mascia teso a favorire la lettura come strumento di conoscenza per tenere accesa la memoria sui fatti di ieri e di oggi. Non è un caso che per l’occasione Roberto Matatia presenterà il suo libro “I vicini scomodi” con il quale lo scrittore ripercorre gli anni delle persecuzioni ebraiche. In scaletta anche momenti musicali con il musicista Corrado Cirillo.

“Ricordare per non dimenticare – spiega l’assessore Ivana Mascia – È nostro dovere alimentare il ricordo, conservare la memoria che, come ci insegna la senatrice a vita Liliana Segre, è un vaccino prezioso contro l’indifferenza. Purtroppo la situazione attuale non ci consente di svolgere incontri in presenza, pertanto ci affidiamo alla “piazza” social di Facebook con l’invito a seguirci per ricordare insieme una delle tragedie più terribili contro l’umanità. È solo il primo – aggiunge l’assessore Mascia – di una serie di incontri che faremo nelle prossime settimane alla luce anche del riconoscimento dato al nostro comune di “città che legge” augurandoci di ritrovarci quanto prima seduti accanto. Intanto ringrazio l’associazione “Popolorum Progressio onlus” per averci affiancato in questo evento presentandoci Roberto Matatia che, sono certa, catturerà la nostra attenzione con il suo racconto”.

Roberto Matatia, imprenditore, laureato in Giurisprudenza, scrittore e giornalista, nasce a Faenza nel 1956, dove risiede. Nel 2014 pubblica il suo primo libro, “I vicini scomodi”, con la Casa editrice Giuntina, oggi alla quarta ristampa.