Terremoto nel Pd mariglianese, lascia vicesegretario: “Abbiamo perso credibilità”

PIETRO ASTRELLI SI DIMETTE DALLA CARICA DI VICESEGRETARIO DEL CIRCOLO DI MARIGLIANO

MARIGLIANO. Pietro Astrelli annuncia le sue dimissioni: lascia il ruolo di vicesegretario del Pd mariglianese.

“Giovedì sera ho presentato le mie dimissioni da vicesegretario del Partito Democratico di Marigliano. Una scelta sofferta, in un momento storico e politico di profonda agonia, che affonda le sue radici in mesi di silenzi e caminetti familiaristici. È troppo grande la sfiducia che ho avvertito nei confronti dell’attuale gestione del partito, che ritrovandosi in uno stato comatoso senza precedenti, ha perso di credibilità e peso nel tessuto cittadino. L’assenza di dialettica e l’indifferenza nei confronti di una parte del gruppo dirigente hanno portato ad una scelta irreversibile.”

“Ad oggi, Il partito democratico è assente nella città ed inconsistente nella compagine amministrativa, nonostante l’investitura popolare. Ciò nonostante, il mio gesto vuole semplicemente indicare la strada da intraprendere. Queste dimissioni non sono frutto di personalismi ma vogliono agevolare una doverosa rigenerazione della classe dirigente cittadina.”