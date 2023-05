Tenta la fuga ma viene fermato con la coca nel centro di Acerra

Acerra. Sorpreso con la droga, arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Filomarini, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri contenenti circa 64 grammi di cocaina.

L.M., 29enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.