Nuova apertura per I’m Caso: la scalata in 6 anni e 3 province

POMPEI. I’m caso parrucchieri spegne la quinta candelina.

A distanza di soli 6 anni dall’ insediamento nel salone di piazza Ottocalli , Gennaro Caso ed il suo team è arrivato alla sua quinta Apertura!

Il nuovo salone abbraccia le terre Salernitane, finalmente anche a Salerno i famosi colori armocromici, le extension e i tagli cult dell’era Caso sono a disposizione della popolosa Salerno.

Un’apertura strategica, quella che va a chiudere il pentagono Campano. Studiata da oltre un anno, è desiderata dai pionieri dei saloni I’m Caso. Ernesto Tecchio, responsabile del salone di Pompei sarà il nuovo team leader del salone, affiancato da Marco Giammetta e ovviamente Gennaro Caso, fondatore e co partecipante a tutti i Saloni.

Una breve storia.

La realtà sembra infrangersi contro le scogliere quando si tratta della crescita organica del brand I’m Caso. Nato in effettivo circa 6 Anni fa, è stato un treno senza freni dai primi giorni in cui Gennaro ha deciso di prendere in mano il salone originale di Napoli, dapprima a Piazza Ottocalli, ora rimodernizzato è spostato a Via Pier delle Vigne 47, a qualche metro di distanza dallo storico salone. Si perché in soli 6 anni, Gennaro e tutto lo staff sono stati in grandi di creare tendenze, tecniche e novità che hanno portato una crescita istantanea. Un salone all’anno, è stato questo il ritmo impensabile di crescita, Aversa 2019, Pomigliano 2020, Pompei 2021, Napoli ristrutturato gennaio 2023ed oggi Salerno.

Quello che Salerno vuole offrire con i suoi 110mq è un’esperienza innovativa per la cura ed il benessere delle donne. Con 8 postazioni e 6 lavaggi si ridurrà la pressione e si darà spazio alla creatività, esprimendola ai massimi livelli. Lo staff è stato selezionato personalmente da Gennaro Caso, per offrire a tutti la sua impeccabile visione sulla beauty Hair. Il nuovo salone ha visto la luce il 22 Maggio, ed è aperto a tutti dal Lunedì alla Domenica. Vi aspettiamo a via santi martiri Salernitani 22