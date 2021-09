Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana – Nelle scorse ore i Consiglieri Comunali Lucia Di Pilato e Vincenzo Piscitelli hanno inoltrato via Pec una richiesta ufficiale al sindaco per chiedere tamponi a prezzo calmierato.

La richiesta

“Egr. Sindaco,

già dal mese di agosto è partita la campagna Ministero Salute Federfarma in merito alla possibilità di effettuare tamponi a prezzo calmierato presso le farmacie. Su base volontaria le farmacie dovevano presentare l’adesione a detto protocollo.

Sono centinaia le farmacie che hanno aderito anche nella nostra Regione.

Con rammarico in detto elenco non è presente alcuna farmacia di Somna Vesuviana. Nel venire incontro alle esigenze economiche dei nostri concittadini non può non fare da portavoce delle loro esigenze e chiedere alle farmacie presenti sul nostro territorio ( in primis quella comunale) di aderire a tale protocollo, mettendo a disposizione questo utile servizio anche per i sommesi.

È avvilente vedere che nell’elenco sono presenti numerose farmacie dei comuni limitrofi e venire a sapere che nessuna delle nostre effettua tale servizio. Sicuri di un immediato riscontro in merito, si porgono saluti e ringraziamenti.”