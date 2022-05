Svolta Popolare continua nel solco di Di Sarno: sarà nella lista Somma Libera e Forte

Riceviamo e pubblichiamo

La lista civica Svolta Popolare, dalle elezioni del 2017 ad oggi, è stata il gruppo consiliare di maggioranza dell’Amministrazione Di Sarno, sempre coerente con i valori che hanno ispirato il cammino di questi cinque anni, e consapevole delle nuove e più difficili sfide che si presenteranno in futuro. In vista delle elezioni del prossimo mese di Giugno, nella speranza di dare continuità alla macchina Amministrativa, dopo un’attenta e ponderata riflessione, “Svolta Popolare” ha deciso di far convergere le proprie forze e le proprie idee per Somma nella lista civica “Somma Libera e Forte” in piena sintonia e sempre a sostegno del Sindaco Salvatore Di Sarno.

Il Segretario

Tommaso Rea