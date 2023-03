Summit tra sindaco e Federalberghi: Somma nei pacchetti turistici della Costa del Vesuvio

Il sindaco di Somma Vesuviana, questa mattina ha ricevuto Adelaide Palomba, Presidente di Federalberghi “Costa del Vesuvio”.

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano): “L’obiettivo è creare un a sinergia per la realizzazione di pacchetti turistici che Federalberghi potrebbe presentare alla Fiera di Milano, di Rimini e di Londra”.

Adelaide Palomba (Presidente Federalberghi “Costa del Vesuvio”): “Si apre davvero un mondo per questo territorio”.

E da Domenica 2 Aprile, dalle ore 9 alle ore 13, i Mercati della Terra di Slow Food in Piazza Vittorio Emanuele III.

“Somma Vesuviana punta sul turismo. Il paese ha già per il 2023 numerose richieste in vista della storica Processione del Venerdì Santo, tra le 10 più suggestive in Italia. Il 15 Aprile avranno inizio anche i Riti della Montagna con i Canti Popolari che proseguiranno fino al 3 Maggio. L’11 Maggio il Giro D’Italia.

In occasione del Giro D’Italia stiamo organizzando itinerari culturali che andranno dal Castello di Lucrezia D’Alagno risalente al ‘400, al sito archeologico “Villa Auguesta” di epoca romana, al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con le cripte sotterranee, al Borgo del Casamale con la Cinta Muraria Aragonese e la Collegiata che è la chiesa pià antica dell’area vesuviana, al Santuario mariano di Santa Maria delle Grazie a Castello, al Museo delle Tradizioni Etnostoriche delle Genti Campane. Oggi ho incontrato Adelaide Palomba, Presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio. L’intento è quello di realizzare pacchetti turistici a vantaggio delle strutture ricettive, che possano essere presentati alla Fiera di Rimini, di Milano e di Londra”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Lavoreremo per far conoscere questo straordinario patrimonio culturale materiale ed immateriale. Penso ad esempio al Castello di Lucrezia D’Alagno – ha dichiarato Adelaide Palomba, Presidente di Federalberghi “Costa del Vesuvio” – al sito romano della Villa Augustea, al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo ma anche alla Festa delle Lucerne, ai Riti della Montagna, ai Canti Popolari. Tutto questo patrimonio lo faremo conoscere al mondo!”.

