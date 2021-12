Striscia La Notizia, attestati farlocchi sui cantieri

NOLA – Sta facendo molto discutere il servizio mandato ieri sera in onda a Striscia La Notizia da Nola. L’inviato del tg satirico di Canale 5 Luca Abete si era recato nei giorni scorsi nella città bruniana per parlare della sicurezza sul lavoro, un tema quanto mai attuale vista la mole di incidenti che si verifica pressoché quotidianamente.

“Eppure c’è ancora chi lucra proponendo una finta formazione e la concessione di attestati non proprio veritieri e ottenuti regolarmente.” ha scritto Abete sul suo profilo.

“Se su un cantiere edile, la qualifica di responsabile servizio prevenzione e protezione viene rilasciata in questo, modo non c’è da stupirsi che in Italia si piange 1 vittima ogni 48 ore! E’ normale secondo voi che colui che intasca i soldi (tramite una associazione per la tutela dei lavoratori) è la stessa persona che fa il corso e anche l’esame finale?”

Il servizio di Striscia https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/sicurezza-sul-lavoro-e-attestati-facili-_75891.shtml