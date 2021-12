Rapina in farmacia a Casalnuovo, 22enne incastrato dal video finisce in cella

CASALNUOVO DI NAPOLI – Giovanissimo in carcere dopo rapina in farmacia: l’incasso era di appena 40 euro.

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per rapina Angelo Liberto, 22enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Con una pistola avrebbe minacciato i dipendenti di una farmacia in Via Vittorio Emanuele, portando via circa 40 euro. I militari sono intervenuti subito dopo e hanno visionato le immagini di videosorveglianza dell’attività e quelle installate in strada.

Ripercorrendo a ritroso i passi di Liberto lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando anche l’arma utilizzata: una pistola giocattolo senza tappo rosso. Il giovane è finito in manette ed è stato poi tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.