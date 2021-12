Milan – Napoli, sofferenza trasformata in felicità dal Var (la ventiquattresima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono l’alieno Gennaro. E’ un momento difficile, Napoli in emergenza, io rimpiango le montagne di Asbasg e il mare rosso di Apicalar, Il Napoli cerca felicità con una delle contendenti. Parte benissimo, da angolo Zielinski sul primo palo, e Elmas, ancora lui, è pronto come un falco. Ma la partita è sofferta, per una buona parte il Napoli deve soffrire gli attacchi avversari. Alla fine arrivano occasioni da ambo le parti. Ma che sofferenza, soprattutto nel finale. Il Napoli regge, solidi Rrahmani e Jesus, bella prova di Zielinski, Elmas con piede e testa caldi, ho visto cose buone anche in Malcuit. Nonostante queste note positive, il finale si fa sempre più duro, fino al gol del Milan. Li ho dannati, che rabbia perdere 2 punti proprio negli ultimi minuti, dopo essere riusciti ad evitare il gol per così tanto tempo. Ma c’è un uomo a terra, in fuorigioco, che ostacola Jesus, il Var annulla, è una sofferenza trasformata in felicità. L’episodio fa discutere. Ma il Napoli esulta compatto. Gli azzurri superano i contendenti rossoneri in classifica, il Napoli si tiene a 4 da un Inter che corre con passo lungo. E ora chiudiamo l’anno con lo Spezia.