Street Art per onorare il Santo e riqualificare centro e biblioteca, l’idea diventa realtà

Casoria. Il Maggio dell’Arte di Casoria è sotto il segno della Street Art. Stanno partendo le operazioni per la realizzazione di tre grandi murales. A firmarli saranno tre nomi di punta della Street Art campana e nazionale: Mirko Di Pierno, Assunta Improta e Leticia Mandragora, già noti per aver realizzato opere in grado di ridare linfa ad aree periferiche e non, creando veri e propri poli attrattivi.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffale Bene, è quello di dare, invece, colore e nuova vita a due punti cruciali del centro storico ed ad un edificio comunale, frequentato soprattutto dai giovani.

I murales saranno, infatti, realizzati all’ingresso laterale della sede comunale di piazza Cirillo, in via Nuova Padre Ludovico su un muro che sarà riqualificato ed infine sulle scale della Biblioteca Comunale. Per le prime due opere il tema scelto sarà la vita di Padre Ludovico: particolarmente di impatto sarà l’immagine in cui volge lo sguardo al Municipio. Per la terza installazione, invece, sono state scelte le scale della Biblioteca, con un arcobaleno che si irradia da un albero di libri, riprendendo quanto fa la conoscenza nella vita di ognuno di noi.

“Quest’iniziativa mira ad aprire la nostra Città ai giovani ed ha il duplice scopo di riqualificare alcune aree con forme d’arte ormai apprezzate in maniera trasversale ad ogni età ed omaggiare il nostro Santo. Maggio è il mese dei monumenti e dell’arte e la nostra Amministrazione ha inteso omaggiare questo periodo dando corpo a opere che daranno sicuramente emozione ai Casoriani” hanno fatto sapere in una nota il sindaco Raffaele Bene e l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.