Prendono la zona del campo sportivo per una discarica, incastrati falle fototrappole

Ancora la polizia locale di Marigliano in azione ed ancora con le foto trappola in uso a via campo sportivo .

Automobilisti che in dispregio scaricano qualsiasi cosa sulla sede stradale ancora una volta vengono colti con le mani nel sacco dai dispositivi di videosorveglianza .

Il comandante Nacar commenta “da quando abbiamo installato queste telecamere la zona di Pontecitra e’ quasi completamente ripulita.

Tuttavia esistono ancora delle sacche di inciviltà che stiamo severamente punendo .

Dalla settimana prossima con ufficio ecologia ed ambiente partiranno controlli serrati sulla differenziata”