Sulla Nola-Marigliano auto costrette allo slalom per evitare buche da record

Chi deve percorrere la Nola-Marigliano in auto o moto, oltre all’abilità alla guida, deve acquisire quella nello slalom speciale. Infatti il percorso è completamente accidentato e disseminato di buche.

“Questa è la strada della zona industriale Nola-Marigliano, completamente dissestata e piena di buche. La mattina è un pericolo in quanto le auto per scansare le buche spesso invadono l’altra corsia. Tenga presente che la strada è molto trafficata perché con la chiusura della strada “della vergogna” che porta al Vulcano Buono causa allagamenti, questa è l’unica strada di collegamento per chi dell’hinterland nolano deve prendere l’Asse Mediano. “- ha segnalato un automobilista al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli tramite un filmato realizzato dal passeggero.

“Non è la prima volta che denunciamo le condizioni di questa strada né, in generale, quella di molti assi viari che collegano i paesi dell’hinterland tra loro e con Napoli città. Continuare ad ignorare il problema è una scelta suicida che, presto o tardi porterà, a conseguenze disastrose. “-ha dichiarato Borrelli- “Bisogna avviare al più presto il risanamento di questo tratto stradale che in queste condizioni è davvero molto pericoloso.”