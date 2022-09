Strada chiusa, bimbi non possono tornare a scuola: mamme dal sindaco

Ercolano. Una delegazione di genitori è stata ricevuta in Municipio dal sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto a seguito della chiusura, per motivi di sicurezza, dell’ingresso di via Cuparella dove insiste un Istituto Comprensivo.

“Stiamo facendo il massimo per riaprire via Cuparella e consentire ai nostri bambini di entrare a scuola da Corso Resina” ha spiegato il primo cittadino “Non c’è nessuna intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di chiudere la Iovino-Scotellaro che, per quel quartiere, è un presidio di legalità e di cultura indispensabile”.

Nei giorni scorsi il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura pedonale e veicolare dell’ingresso di via Cuparella da e per Corso Resina, a causa delle condizioni pericolanti di Palazzo Tarascone. “È chiaro a tutti che il Comune non può usare denaro pubblico per mettere in sicurezza una proprietà privata. A tal proposito, abbiamo già avviato con gli uffici comunali preposti, le procedure per le verifiche della staticità e della sicurezza del palazzo al fine di arrivare in tempi ragionevoli alla riapertura della strada. E il rimborso dei soldi che la città sarà costretta a spendere verrà chiesto ai proprietari”.

Nell’incontro, il sindaco ha ribadito ai genitori che la procedura richiederà circa quaranta giorni e che nell’attesa si stanno studiando percorsi pedonali e veicolari alternativi per raggiungere l’istituto scolastico.