“Ministro ha il malocchio”: Di Maio scaccia fattura e taglia bollette in un colpo solo

Fuori programma per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in via Tribunali a Napoli dopo aver preso parte alla presentazione del 36esimo rapporto Ice. Di Maio ha incontrato un uomo vestito con un abito particolare, pieno di cornetti rossi, che gli ha lanciato una manciata di sale per scacciare il malocchio. Poi sosta dinanzi a una ristopescheria dove inevitabile è stato il confronto sul tema del caro energia.

Bollette. Il decreto “taglia bollette ” dovrà essere emanato non appena avverrà l’insediamento delle nuove Camere “perché l’attuale Governo è in carica per gli affari correnti e quindi ha spazi di manovra molto limitati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Napoli.

Per il “taglia bollette”, da qui a dicembre, ha spiegato Di Maio occorrono 13 miliardi di euro e “lo Stato incasserà questi 13 miliardi grazie al maggior gettito Iva”.