Stellantis, sciopero a Pomigliano per il premio mancato: cresce la protesta degli operai

Una protesta inizialmente timida, poi cresciuta nel corso della giornata fino a coinvolgere una parte consistente dei lavoratori. È quanto accaduto ieri nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, dove gli operai del reparto montaggio hanno incrociato le braccia durante il secondo turno per contestare il mancato pagamento del premio annuale di produzione.

Al mattino l’adesione allo sciopero era stata limitata. Molti dipendenti avevano espresso perplessità sulla mobilitazione, temendo ulteriori trattenute in busta paga senza risultati concreti. «Con stipendi già bassi non possiamo permetterci altre decurtazioni», avevano spiegato alcuni lavoratori. Nel pomeriggio, però, il clima è cambiato e la partecipazione alla protesta è aumentata sensibilmente. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Fiom e nasce dal mancato riconoscimento del premio legato ai risultati aziendali del 2025.

A livello nazionale, le segreterie di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat hanno espresso forte preoccupazione dopo l’incontro con l’azienda. Secondo quanto riferito dai sindacati, i risultati dello scorso anno sarebbero stati negativi sotto diversi profili: consegne, fatturato, redditività e flussi di cassa. Il mancato raggiungimento della soglia minima dell’indicatore europeo Aoi avrebbe così impedito l’erogazione del premio. Situazione analoga in quasi tutti i Paesi in cui il gruppo è presente, fatta eccezione per alcune aree come Sud America, Africa e Medio Oriente.

Le organizzazioni sindacali parlano di «grande amarezza» e guardano con apprensione al futuro produttivo degli stabilimenti italiani, chiedendo un piano industriale chiaro e investimenti concreti per superare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel mirino anche le politiche europee sull’elettrico: le sigle chiedono maggiore attenzione ai modelli ibridi, da distribuire in tutti i siti italiani, e una revisione delle regole comunitarie sulle sanzioni.

Sul tema è intervenuto anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha sollecitato un rilancio degli impianti nazionali: la vera soddisfazione, ha sottolineato, arriverà solo quando le fabbriche torneranno a lavorare a pieno regime.

Intanto, un’altra tragedia scuote la Campania. Nel Beneventano un operaio di 58 anni, Nicola Iezza, originario di Pompei, ha perso la vita mentre lavorava alla galleria del potabilizzatore della diga di Campolattaro. L’uomo sarebbe precipitato da un mezzo utilizzato per la spruzzatura del cemento. Inutili i soccorsi. La salma è stata trasferita all’ospedale San Pio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I sindacati tornano a denunciare un’emergenza sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, chiedendo controlli più stringenti e l’applicazione rigorosa delle norme di prevenzione.