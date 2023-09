SportCity Day a Somma: padel in piazza prima della grande festa

SOMMA VESUVIANA – A Somma Vesuviana centinaia di ragazzi hanno partecipato allo SportCity Day. Tanti i giovani provenienti dai paesi circostanti. Ben 140 le città italiane che ne hanno fatto parte. In Campania SportCity Day a Napoli – Somma Vesuviana e Rotondi.

Somma Vesuviana replicherà SportCity Day anche nei prossimi anni.

Il Campione paralimpico Claudio De Vivo ha partecipato alla corsa con i sacchi.

Finito SportCity Day – alle ore 20 e 30 inizierà subito la Festa di San Gennaro.

“Sono davvero contettissima perchè siamo in presenza di un risultati figlio di lavoro ed impegno. SportCity Day ha dato un vento nuovo ed è una grande iniziativa che noi continueremo anche nei prossimi anni, perchè vedere un paese aggregato, bambini e ragazzi che giocano e vivono più sport nella loro piazza è una delle più grandi soddisfazioni per gli amministratori, in testa il nostro sindaco Salvatore Di Sarno che ha voluto fortemente la realizzazione di questo evento. Dunque SportCity avrà sicuramente una replica”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore allo Sport e Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano, a margine dello SportCity. Ben 140 le città italiane che hanno aderito. Somma Vesuviana è stato il comune capofila in Campania. Anche l’assessore si è cimentata nel Basket.

“Noi abbiamo una delle piazze più grandi di tutta la provincia di Napoli. Le famiglie possono vivere la piazza, i ragazzi possono vivere la piazza. Oggi, grazie allo SportCity, abbiamo avuto insieme ben 13 associazioni sportive. Sono associazioni del nostro territorio – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – che è ricco di eccellenze e vitalità. Oggi, a Somma Vesuviana sono arrivati ragazzi e bambini da tutto il circondario. Infatti Somma Vesuviana è stato il comune rappresentativo dello SportCity Day per tutta la provincia di Napoli. In Piazza i ragazzi hanno giocato al basket, tennis, o potevano cimentarsi nel karate, nel pattinaggio artistico, nel ping – pong ed in tante altre discipline sportive. Tra poche ore inizierà anche la tradizionale Festa dedicata a San Gennaro. Ben tre saranno le serate ricche di emozioni, musica, teatro, divertimento”.

Il Campione paralimpico, Caudio De Vivo, ha incontrato i ragazzi, ha spiegato loro i valori dello sport e perchè lo sport sia per tutti. Inoltre ha mostrato le protesi calzandone una. Infine, De Vivo, ha addirittura partecipato alla corsa con i sacchi correndo con una sola gamba.

“Per me lo sport è per tutti perchè abbatte le diversità. Le persone con disabilità hanno la possibilità di fare sport. Ad esempio io ho conseguito importanti risultati – ha dichiarato il campione Claudio De Vivo – e non mi sono fermato alla diversità. Non ho pensato alla diversità, non è stato un limite”.

E alle ore 20 e 30, avrà inizio la Festa di San Gennaro. Oggi a Somma Vesuviana i comici di Made in Sud, domani ancora i comici di Made in Sud.

Questa sera apertura con lo spettacolo del cantante Antonio Ottaiano, con i comici di Made in Sud, Turco – Laurato, con gli attori Gigi Savoia, Walter Lippa, con il sassofonista Rocco Di Maiolo e con Jack Otto. Ci saranno poesia e musica.

Domani, Lunedì 18 Settembre, sempre dalle ore 20 e 30, in Piazza Vittorio Emanuele III arriveranno ancora i comici di Made in Sud, ci saranno Mariano Bruno di Made in Sud e Sex And The Sud. Il 19 sera, in Piazza Vittorio Emanuele III, il Live Tour di Andrea Sannino.

In campo Polizia Municipale e Guardie di Sicurezza dell’AISA.

“Abbiamo messo in campo una mobilità flessibile. Ringrazio il Corpo di Polizia Municipale – ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e le Guardie di sicurezza dell’AISA. Ancora una volta il sistema di organizzazione logistica e di sicurezza sta funzionando”.