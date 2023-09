Salerno, serata di beneficenza in ricordo della giovane Manuela

Salerno. Riceviamo e pubblichiamo:

Gara di solidarietà nel ricordo della giovane Manuela. Mercoledì 20 settembre serata per la raccolta fondi.



Quando il dolore si trasforma in una vera e propria missione sociale: è il progetto che porta avanti l’associazione “Gli Amici di Manu” fondata anni fa all’indomani della prematura scomparsa della giovane Manuela, donna coraggiosa dell’agro nolano uccisa da un brutto male dopo anni di cure e lotte.

In suo ricordo mercoledì 20 settembre, alle ore 20.30 si terrà una serata di gala presso Lloyd’S Baia Hotel di Salerno nel corso della quale saranno raccolti fondi in favore dell’associazione LILT SALERNO che porta avanti il progetto PINKBOX di oltrelospecchio per l’acquisto di un casco refrigerante che renderà meno dolorosa la chemioterapia a tante donne.

“Un modo per ricordare la donna, la sorella e l’amica di tutti noi – spiegano gli amici di Manuela – il tempo non affievolisce certo il dolore ma sapere che il nostro angelo continua a vivere in tutti noi attraverso azioni che lei per prima sosteneva, ci rende la sua assenza meno triste. Negli anni sono state tante le realtà che abbiamo sostenuto: dall’ospedale Szn Leonardo di Castellammare di Stabia al reparto di senologia del Moscati di Avellino. Tutti progetti che abbracciano la solidarietà e che portano il volte e gli occhi della nostra amata Manu”.