Spaccio a Brusciano, 2 arresti: trovati 4 tipi di droga

BRUSCIANO – Carabinieri arrestano due giovani: addosso ogni genere di droga

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Eugenio Salvatore Ricciardi (cl. 98) e Armando Iorio (cl. 89), entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 51 dosi di crack, 60 di cocaina, 15 stecchette di hashish e 3 bustine di marijuana. Anche denaro contante, oltre 1800 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento illecito. Finiti in manette, Ricciardi è stato tradotto al carcere di Poggioreale mentre Iorio sottoposto ai domiciliari. Sono ora in attesa di giudizio.