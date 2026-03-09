Somma Vesuviana, Tommaso Sodano : “La sinistra torni a parlare al cuore di Somma”

Di seguito una riflessione di Tommaso Sodano sulla situazione politica sommese in vista delle prossime amministrative.

Somma Vesuviana merita una svolta e la sinistra ha il dovere di guidarla con un metodo completamente nuovo. La gente comune è stanca delle trattative estenuanti, delle alchimie politiche tra pochi intimi che allontanano sempre di più i cittadini dalla partecipazione attiva.

La vera politica si fa nelle piazze, tra le masserie, al Casamale, non nelle stanze chiuse.

Somma ha un potenziale straordinario, unico per certi versi nel panorama vesuviano, che non è mai stato posto davvero al centro di un serio progetto di trasformazione della città.

È mancato il coraggio dell’innovazione e soprattutto una visione capace di guardare oltre l’orizzonte di una consiliatura o della durata del mandato di un sindaco.

Da troppo tempo gli stessi personaggi occupano la scena politica senza riuscire a garantire pari opportunità alla comunità sommese.

Sono passati diversi treni sui quali Somma è salita per poi scendere subito dopo, senza trasformare quelle opportunità in una reale occasione di costruzione di un modello economico, sociale e culturale capace di valorizzare le straordinarie intelligenze, competenze, sensibilità e umanità presenti sul territorio.

Nel mio impegno nelle istituzioni, in tutti questi anni, ho sempre avuto un’attenzione particolare per la città di Somma, che ho sempre considerato come possibile traino anche per i comuni vicini. Voglio ricordare, ad esempio, il Patto per l’Agricoltura, il Parco Letterario del Vesuvio e le manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero nelle quali ho portato le tradizioni culturali sommesi, come la Festa delle Lucerne, insieme alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Negli anni si sono susseguite coalizioni nate con il solo scopo di vincere e conquistare il potere, senza una reale comunanza di idee, di valori e soprattutto senza un progetto di città degno di questo nome. Per questo ritengo che oggi sia necessario avere il coraggio di un cambio radicale. Bisogna rompere con il passato anche nelle modalità con cui si costruiscono le coalizioni.

La sinistra metta subito sul tavolo una proposta programmatica di alto livello, capace di far sognare i giovani e di parlare anche a quanti non vanno più a votare.

Serve un progetto di città moderna, inclusiva e solidale, che sappia curare e valorizzare le proprie bellezze storiche — Villa Augustea, il Casamale, la Collegiata, il Castello d’Alagno — e le produzioni di eccellenza agricole ed enogastronomiche. Somma potrebbe ospitare esperienze di grande richiamo, come il Salone del Gusto, valorizzando allo stesso tempo il proprio patrimonio culturale.

A partire dalla Festa delle Lucerne, conosciuta ormai in tutto il mondo, si può costruire un’economia positiva capace di generare sviluppo attorno a questi attrattori culturali. Immagino, ad esempio, anche la nascita di un Museo della Tammorra, dedicato al ricordo del grande Giovanni Coffarelli.

Sono solo alcune idee che richiedono aria nuova, volti nuovi e competenze vere: una squadra di donne e uomini con un metodo originale, nel quale il cittadino sia protagonista e non semplice spettatore passivo.

Con questo spirito bisogna presentarsi alla città, con l’obiettivo dichiarato di aprire una fase nuova nella quale ogni cittadino sia al centro del progetto.

Somma può cambiare. E i giovani potranno finalmente restare nella loro città, che saprà accoglierli e offrire loro un futuro.

Il coraggio di sognare è nelle nostre mani. Oggi le forze di sinistra e progressiste devono fare uno sforzo per mettere in campo una proposta forte e credibile. Ma bisogna farlo subito, tenendo fuori quei personaggi che negli anni hanno contribuito a danneggiare l’immagine della città.

Tommaso Sodano

Assessore alla Provincia di Napoli (1995–2001)

Senatore per due legislature e Presidente della Commissione Ambiente del Senato

Vicesindaco di Napoli (2011–2015)