Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere di maggioranza Vincenzo Neri.

“Questa mattina ho comunicato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale la mia decisione di lasciare il gruppo consiliare Svolta Popolare e di aderire al gruppo misto, sottolineando la mia immutata vicinanza alla maggioranza dell’amministrazione Di Sarno.

Ho visto nascere il movimento Svolta Popolare, è stata per me la prima vera esperienza di militanza politica, mi ha dato l’opportunità di conoscere tanti amici e di occuparmi della mia città ancor prima delle amministrative del 2017, in cui sono stato eletto consigliere comunale. Mi lega affettivamente a Svolta Popolare anche il ricordo di mio padre, Presidente del movimento fino alla sua scomparsa.

A qualche anno di distanza, però, non condivido più molte delle scelte che sono state prese e credo sia giusto dunque farmi da parte e continuare diversamente la mia esperienza politica, sempre al servizio del cittadino e della comunità.

Vincenzo Neri

