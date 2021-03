Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

In questo anno caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19 si è registrato un aumento dei disturbi del comportamento alimentare e soprattutto un peggioramento, in gran parte dei casi, dello stato di salute fisica e psichica di chi già ne era affetto.

La prolungata convivenza con i propri cari, che spesso ha provocato l’aumento dell’isolamento stesso, la limitata possibilità di attività fisica e l’esposizione a grosse quantità di cibo in questo anno hanno fatto registrare un mantenimento di questa psicopatologia, tradotto in restrizione dietetica e, di contro, episodi di grandi abbuffate.

Secondo l’Istituto Superiore della Sanità i disturbi alimentari nel 2020 sono aumentati del 30%.

L’Amministrazione Esposito, vicina a tutte le fragilità fisiche e psichiche dei cittadini anastasiani, ha deciso di dedicare, in occasione anche del 15 marzo, GIORNATA NAZIONALE CONTRO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, uno spazio di ascolto per le persone affette da questo disturbo. Uno sportello aperto il martedì pomeriggio al quale si può accedere previa prenotazione telefonica al numero 0818930258.

“Lo Sportello accoglierà le persone affette da DCA e le loro famiglie – dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali, Cettina Giliberti. Non dimentichiamo che molto spesso il disturbo alimentare viene vissuto da tutta la famiglia, che ruota intorno alle difficoltà dei soggetti con anoressia e/o bulimia.

Quando un componente della nostra famiglia non mangia o quando si abbuffa e poi si induce il vomito, spesso, è l’intera famiglia che ne vive l’angoscia dettata dall’impotenza. Vedere una persona che ami che si guarda in maniera distorta ti paralizza. All’improvviso non sai come agire, cosa fare, come aiutarla. Vivi il suo dolore ma non riesci a comprenderlo.

Noi, come Amministrazione, vogliamo essere vicini ai cittadini, fornendo un supporto adeguato e specialistico, perché ci crediamo”.

Infine le dichiarazioni del Sindaco Carmine Esposito:

“Credo che in questo delicato momento sia fondamentale far sentire la nostra presenza come Amministrazione – ancora prima come persone – a chi sta soffrendo e a causa di questa pandemia, isolato dal resto della società. Non dobbiamo dimenticarci dei soggetti più fragili, dei bambini e degli adulti: nessuno escluso.

Oggi, in particolare è stata indetta la “GIORNATA NAZIONALE CONTRO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE” come amministratore e governatore so che azioni di ascolto e supporto debbano essere definite e inserite quotidianamente nei nostri programmi. Non solo oggi, ma sempre, siamo vicini e ascoltiamo per aiutare i nostri e le nostre concittadine.”

