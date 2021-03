Riceviamo e pubblichiamo dal comune di Ottaviano.

38 le autovetture identificate e sanzionate che lo scorso 28 marzo, Domenica delle Palme, stazionavano lungo via Valle delle Delizie.

Gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Ottaviano hanno identificato, tramite il numero di targa, e sanzionato 38 autovetture che lo scorso 28 marzo, Domenica della Palme, stazionavano lungo via Valle delle Delizie. Ai proprietari delle automobili verrà contestato il fatto che, in piena zona rossa e nonostante le ordinanze sindacali restrittive in vigore, si trovavano in quella zona della città senza che ce ne fosse un giustificato motivo.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]