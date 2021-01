Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana.

D’Avino (Assessore Politiche Sociali): “In partenza due progetti per Servizio Civile con l’impiego complessivo di 38 volontari nei seguenti campi: Assistenza alle persone con disabilità, Educazione e Promozione Culturale Paesaggistica, Ambientale, del Turismo Sostenibile”.

Marrazzo (Dirigente Affari Sociali): “Siamo sede di progetto. Necessari: attivazione dello SPID, documenti di riconoscimento, curriculum aggiornato”.

“Partono due progetti per il Servizio Civile di cui il primo vedrà impiegati ben 20 volontari nell’assistenza alle persone con disabilità ed il secondo altri 18 nell’ambito dell’Educazione e Promozione Culturale Paesaggistica, Ambientale, del Turismo Sostenibile e Sociale, dello Sport. In quest’ultimo caso si tratterà di attività di tutoraggio scolastico. I due progetti avranno una durata di 12 mesi con 5 ore giornaliere e per 5 giorni settimanali ed un rimborso spese di 439,50 Euro netti mensili. La notizia interessante è che è prevista anche una riserva per i giovani in difficoltà economiche. Noi, Comune di Somma Vesuviana, saremo sede di progetto a testimonianza anche dell’attenzione prestata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno”. Lo ha annunciato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

“I due progetti sono del Consorzio Icaro in collaborazione con il Comune di Somma Vesuviana che sarà invece sede di progetto – ha affermato Iolanda Marrazzo, Direttrice degli Affari Sociali del Comune di Somma Vesuviana – e sarà necessario inviare l’intera documentazione con relativa domanda di richiesta andando sul sito www.consorzioicaro.org . Sono necessari: documento di riconoscimento, attivazione dello SPID, un curriculum vitae aggiornato”.