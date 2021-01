Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dal deputato Paolo Russo

“Altro che ai primi posti nella classifica delle regioni italiane come dichiarato ai giornali: in Campania sui vaccini la confusione regna sovrana e lo testimonia la nota del direttore generale dell’Asl Na 3 Sud che dopo appena due giorni dall’avvio della campagna ha sospeso la somministrazione delle dosi a tutti gli operatori sanitari già prenotati perché le liste dovranno essere riformulate in base al piano regionale”: lo dichiara il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza italia.

“La verità – aggiunge Russo – è che la confusione regna sovrana: ogni azienda sanitaria della Campania si organizza per conto proprio e qualcuna addirittura prima fa e poi disfa”.

“Sono mesi che invochiamo il commissario per l’emergenza Covid che ora, per la gestione del piano vaccinale, è assolutamente indispensabile. La Protezione civile o, meglio, la sanità militare, assumano subito l’onere di gestire questa fase cruciale che sarà decisiva per avere la meglio definitivamente e quanto prima sul Covid”, conclude Paolo Russo.