Di Sarno: “Ben 180 persone vaccinate in un’ora ieri sera a Somma Vesuviana. In mattinata sono arrivati 88 flaconi del vaccino della Johnson & Johnson per 440 dosi. Questo Polo Vaccinale è un modello innovativo che vede insieme volontariato, istituzione ecclesiastica, sanitaria e comunale. Un grazie al Vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino. La sinergia a tre tra Curia – Asl e Comune ha permesso tutto ciò. Un grazie ai cittadini che stanno mostrando grande senso di responsabilità. Ora non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo rispettare le regole!”.

“Ieri sera ben 180 vaccinati in un’ora! Un risultato davvero importante. In mattinata i Vigili Urbani di Somma Vesuviana hanno consegnato ben 88 flaconi del vaccino Johnson per un totale di 440 dosi di cui 220 oggi e altre 220 dosi per le inoculazioni di domani sera. Un plauso vorrei farlo ai cittadini di Somma Vesuviana perché il loro comportamento è stato davvero esemplare. Un grazie alla Curia, dunque al Vescovo della Diocesi di Nola, Mons. Francesco Marino, all’Asl, a Nunzia Tavella direttore socio – sanitario del Distretto 48 dell’Asl Na 3, ai medici, agli infermieri, alla Responsabile del Polo Vaccinale di Somma Vesuviana, dott.ssa Carmela Tufano, al Coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale del Distretto sanitario 48 dell’ambito Somma Vesuviana, dott. Pasquale Fornaro, al Vice Direttore della Caritas Diocesana di Nola e Presidente Fondazione S.I.C.A.R, Raffaele Cerciello, alla Protezione Civile, all’AISA, Croce Rossa Italiana e ai nostri Vigili Urbani. Somma sta uscendo dall’emergenza sanitaria! Siamo dinanzi ad un risultato importante. Se si facessero più Open Day e di sera avremmo più vaccinati anche nella popolazione giovanile e non solo. Mi aspetto altre serate Johnson e AstraZeneca. La nostra sinergia a tre tra Curia, Asl e Comune, ha permesso la nascita di questo Polo Vaccinale a Somma Vesuviana che sta diventando un modello. Un modello innovativo che ha messo tutto il volontariato e istituzioni insieme. Una grande organizzazione messa in campo in modo impeccabile. E’ il momento in cui stiamo facendo comunità. Ora non dobbiamo abbassare la guardia e vacciniamoci tutti!”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Ora recuperare gli anziani ancora non vaccinati . “Ho scritto una lettera chiara all’Asl ribadendo l’importanza di recuperare gli anziani e soprattutto gli anziani con disabilità. Ci sono ancora molte persone ancora non vaccinate. Ho chiesto all’Asl anche di poter procedere con un Open Day per Astrazeneca in modo tale da velocizzare ulteriormente la campagna vaccinale che a Somma sta dando risultati importanti”.

Dunque un risultato straordinario su Somma Vesuviana. “Siamo in presenza di un risultato importante sul territorio di Somma Vesuviana – ha commentato Ciro Cimmino, Assessore alla Salute del Comune di Somma Vesuviana – anche perché alle 180 persone vaccinate, che a fine serata potranno essere anche 220, dobbiamo aggiungere tutte le altre vaccinate oggi dalle ore 8 ininterrottamente fino alle 20. Oggi sono arrivati anche 30 flaconi di Moderna a Somma Vesuviana”. Una grande e piena sinergia tra volontariato e istituzioni.

“Davvero siamo stati assistiti dal Signore anche perché questa sinergia tra Curia, Asl e Comune ha dato vita a questo risultato importante – ha commentato Carmela Tufano, Referente Asl del Polo Vaccinale di Somma Vesuviana – nel quale c’è tutta l’efficienza del servizio messo in campo da Asl, Curia e Comune”.

Si sono concluse le operazioni della prima serata Janssen Weekend Night e Day anche a Somma Vesuviana che proseguirà oggi dalle ore 20 alle ore 24, mentre dalle ore 8 ed ininterrottamente fino alle 20 si proseguirà con la vaccinazione tradizionale.

“E’ un risultato importante – ha commentato Pasquale Fornaro Coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale del Distretto sanitario 48 dell’ambito Somma Vesuviana – anche perché il tutto si è svolto e si sta svolgendo in piena tranquillità e compostezza”.