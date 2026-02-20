venerdì, Febbraio 20, 2026
Cronaca
Somma Vesuviana, tagliano a metà la serranda : tentato furto alla farmacia del Borgo

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Questa notte la “Farmacia del Borgo” , situata in via Colonnello Aliperta,  è stata presa di mira da ignoti. Un episodio particolare perché i malviventi hanno tentato di introdursi nel locale praticando un taglio netto lungo tutta la serranda.

Fortunatamente il loro tentativo è stato vano e sono stati costretti a scappare a mani vuote, non è ancora chiaro se sia stato il sistema di allarme o l’arrivo delle forze dell’ordine a farlo desistere, ma la struttura ha comunque riportato danni.

Non si tratta di un caso isolato, episodi del genere negli ultimi tempi si stanno verificando più spesso del previsto in città: tra furti di auto, svaligiamenti di appartamenti  e questa volta di mira è stata presa la  farmacia del Borgo, che ha aperto da poco.

Gli abitanti di Somma sono preoccupati e sollevano questioni importanti .

 “L’ assurdo- dichiara un residente della zona-  è che nonostante si sia in prossimità delle elezioni,  ci sia comunque un fermento, anche se di sottofondo, per la ricerca di candidati, nonostante i partiti abbiano le solite difficoltà organizzative,  nessuno si preoccupa di porre la questione, l’accento su un tema politico che accumuna tutti, cioè quello della sicurezza.

“Nessuno – aggiunge un ‘altra persona- si preoccupa di fare delle proposte, nessuno si preoccupa di sollecitare la commissione prefettizia  per chiedere maggiori controlli sul territorio, maggiori passaggi delle auto delle forze dell’ordine, maggiore presenza. In sostanza, questo territorio era abbandonato, resta abbandonato e dalle prospettive che si vedono sarà  abbandonato”.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

