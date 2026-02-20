venerdì, Febbraio 20, 2026
Massa di Somma: per sfuggire all'arresto tampona un'auto nel traffico per poi finire in una recinzione

Massa di Somma: per sfuggire all’arresto tampona un’auto nel traffico per poi finire in una recinzione. Carabinieri arrestano 28enne

 

A Massa di Somma i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per furto aggravato in concorso e resistenza il 28enne già noto alle forze dell’ordine Salvatore Avagnano. L’uomo, di Scampia, è stato notato dai militari mentre percorreva le strade di Massa a bordo di una Jeep Renegade in compagnia di un’altra persona. L’auto era stata appena rubata. Inizia l’inseguimento che dura poco ma è sufficiente per creare panico nel traffico.

La jeep, prima di fermarsi, urta contro una chevrolet matiz con a bordo una donna per poi impattare contro una recinzione.

I due tentano di fuggire a piedi e il 28enne viene bloccato dopo una colluttazione. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico capace di manomettere le centraline delle auto.

Per la donna a bordo della Matiz 30 giorni di prognosi. Per uno dei Carabinieri intervenuti 5 giorni di riposo.

L’arrestato è in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per identificare il complice.

 

