Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal gruppo” Insieme per Somma”

Il gruppo Insieme per Somma nell’apprendere dalla stampa le sconcertanti notizie, relative solo ad una fase dell’indagine, sebbene dai banchi dell’opposizione, ritiene che non sussistano più i presupposti per sedere all’interno del consiglio comunale.

I consiglieri Raia e Scala, in accordo con il coordinatore Salierno, comunicano le loro dimissioni che saranno formalizzate martedì 04 febbraio cm.

In uno scenario del genere, contornato da molte ombre, non si può più assicurare un governo sereno alla città.

Insieme per Somma invita tutti i CONSIGLIERI di maggioranza e di opposizione a fare un passo indietro e a rassegnare le proprie dimissioni.