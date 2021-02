Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Russo: “Sono giunte segnalazioni di possibili feste per bambini. Ricordo che sono vietate, i Vigili Urbani stanno passando al setaccio il territorio per verificare queste segnalazioni”.

Di Sarno: “Chiedo ai cittadini il rispetto delle norme. Ricordo che oggi nuovamente le piazze resteranno chiuse e pattugliate. Non abbiamo ancora vinto la sfida!!”.

Oggi chiusura della centrale Piazza Vittorio Emanuele III e di Piazza Mia Martini.

Pattugliamento operato dal Corpo dei Vigili Urbani e dalle Guardie di Polizia Giudiziaria dell’AISA.

“Sono giunte, da parte di cittadini, segnalazioni di possibili feste per bambini in ludoteche. Ricordo che sono vietate! Dunque in queste ore stiamo intensificando i controlli e stiamo verificando queste segnalazioni e stiamo passando al setaccio le ludoteche esistenti sul territorio. Dalle ore 18 effettueremo anche controlli a tappeto dinanzi a bar e locali per verificare il rispetto delle norme, in quanto alcune volte può capitare che chiudano le saracinesche e continuino ugualmente le attività. Dall’Unità di Crisi della Regione Campania è arrivata la comunicazione che anche in Campania per un positivo su quattro si tratta di variante inglese. Dunque stiamo intensificando i controlli. Oggi chiusura delle piazze in seguito all’ordinanza sindacale ed abbiamo più volte dovuto invitare i cittadini a mettere la mascherina e a non fermarsi in piazza”. Lo ha affermato Claudio Russo, Comandante dei Vigili Urbani di Somma Vesuviana, comune del napoletano.

“Siamo in piena pandemia e pensiamo alle feste?? Spero che queste notizie non siano vere, stiamo verificando in queste ore. Chiedo a tutti i cittadini il rispetto delle norme. Non serve fare i furbi. In questo momento stiamo chiedendo ai ragazzi un grande sacrificio ed allora diamo il buon esempio noi adulti. Per strada possiamo passeggiare ma con la mascherina- ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – oggi nelle piazze di Somma Vesuviana non possiamo sostare ma solo transitare. Ricordo anche che non possiamo tenere riunioni e feste sia al chiuso che all’aperto. Siamo alle prese con le varianti del Covid. A Somma Vesuviana oggi abbiamo registrato altri 6 nuovi casi ed attualmente abbiamo 155 positivi attivi, di cui 4 ricoverati in ospedale e 228 persone ancora in sorveglianza sanitaria”.

Oggi, dunque, nuova chiusura di Piazza Vittorio Emanuele III e di Piazza Mia Martini, con il pattugliamento coordinato dal Corpo di Polizia Municipale e la partecipazione anche delle Guardie di Polizia Giudiziaria dell’AISA.

(fonte foto: ilmediano)