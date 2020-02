C’è stato, nel consiglio comunale di ieri (14 febbraio 2020), chi correttamente ha difeso le istituzioni, chi ha invece citato la stampa a sproposito. Nel farlo, c’è chi ha precisato che si riferiva a presunti giornalisti, dunque non ci siamo offesi, i buoni si scartano da soli (ci riferiamo naturalmente anche ai colleghi che hanno lavorato su questa vicenda) e non crediamo di dover mostrare tesserini da professionista a chi si adonta se gli si chiedono i carichi pendenti. Andiamo sulla fiducia reciproca, è meglio.

C’è chi ha parlato di pubblicità, come se qualcuno si inventasse le notizie per andare in prima pagina o avere una visualizzazione in più. Signori cari, pur condividendo la vostra preoccupazione per certa degenerazione social in senso giustizialista, dobbiamo proprio dirvelo: avremmo accettato di essere additati come presunti giornalisti o cattivi professionisti se trovandoci in mano quegli atti che da settimane circolano in città, avessimo deciso di ignorarli. Per comodità, per paura di ritorsioni, per difendere qualche amico o per ricattare qualche nemico (che non abbiamo). Non è così che fanno i giornalisti. Almeno quelli non presunti. C’è la notizia, si scrive. Per i risvolti – ed è per questo che nei nostri pezzi di nomi non ne avete trovati – aspettiamo la magistratura. Se archivierà, bene. Vorrà dire che per quelle storture della campagna elettorale 2017 non si configurano reati. Se non contro l’etica. Se arriveranno avvisi di garanzia o qualcuno dei protagonisti sarà rinviato a giudizio – o se qualcuno (per i vari filoni dell’inchiesta) lo è già stato – ci sarà poi tempo affinché possa difendersi dinanzi ai giudici. Qualcuno ha detto bene, la responsabilità penale è personale e non saranno certo i giornali, né i giustizialisti social, a decidere. Noi raccontiamo soltanto. Però, giacché nella stessa aula consiliare di Palazzo Torino si è fatto riferimento ad atti di indagine puntando il dito non contro chi ha provocato quell’inchiesta (un’inchiesta senza nome… la chiamiamo BluApple, che ne dite?) con i propri comportamenti, che hanno evidentemente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine prima e della magistratura poi, potreste «scartarvi da soli» anche voi. Prendere le distanze da quelle che di volta in volta chiamate chiacchiere, illazioni, fantasie, pettegolezzi. Definizioni che non offendono i giornalisti ma mettono in dubbio il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura.

Ciascuno di voi potrebbe dire, per esempio:

Nessuno dei miei supporter è andato in una zona di Somma Vesuviana con in tasca diecimila euro che servivano a comprare voti dopo che mia figlia ha “preso il posto”.

Non ho mai raccomandato un diversamente abile al mio candidato sindaco, chiedendogli di sistemarlo a Palazzo Torino appena fosse stato eletto.

Non ho mai rivelato ad un mio amico che uno degli eletti, e dunque un attuale consigliere comunale, così come chi viene in lista dopo di lui, avrebbe problemi ad esibire il certificato dei carichi pendenti.

Non ho mai deriso il mio candidato sindaco con epiteti irripetibili e considerazioni poco lusinghiere.

Non ho mai suggerito ad alcuno che per far stare zitta e buona una giornalista bisognava trovarle un uomo o un surrogato dello stesso.

Non ho mai detto o pensato che una giornalista sia al soldo di qualcuno.

Non ho mai effettuato prelievi anomali di denaro in campagna elettorale e ho rendicontato tutti i soldi spesi come vuole la legge.

Non ho mai comprato voti (a cinquanta euro l’uno o con forfait) né mi sono servito di procacciatori per farlo.

Non ho mai (vedi punto 8) erogato “carburante” ai miei elettori.

Non ho mai aperto “conti” in negozi cittadini perché i miei elettori potessero passare a prendere gratis alcunché.

Nessuno di voi dovrà farlo, sia chiaro. Siete eletti dal popolo e come tali meritate rispetto. Che sia reciproco, però. Chiaramente, se la Procura, domani o dopo, dovesse ravvisare in uno solo di questi punti una ipotesi di reato, chi dovrà risponderne lo farà a titolo personale. Perché, per poter amministrare una città, voi potete sicuramente insegnarlo, non è ammissibile si debba fare tutto ciò o anche una sola di queste cose. Nel qual caso, sareste stati, su qualsivoglia banco sediate, dei «presunti» amministratori.

Daniela Spadaro – Carmela D’Avino