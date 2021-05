Dal Laboratorio politico “Nuove Idee per Somma” riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e i raggruppamenti CIVICA per SOMMA e Lista “Somma in Movimento-Insieme per Somma”, sono al lavoro per la costruzione di uno schieramento politico moderato e progressista, aperto alle espressioni associative, sociali e culturali ed al dialogo con tutta la cittadinanza per costruire insieme un progetto di Città per Somma Vesuviana.

Il percorso comune fra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, già maturato a diversi livelli politico-amministrativi, intende porre le basi per costruire, anche a Somma, una squadra di governo all’altezza degli obiettivi che la nostra Città deve perseguire e realizzare nel prossimo futuro.

Oggi vi sono questioni strutturali che attendono di essere affrontate. Bisogna rilanciare Somma Vesuviana, e lo si può fare attraverso nuovi progetti di sviluppo: sostenendo le aziende, creando nuove opportunità di formazione e lavoro in sinergia con il governo nazionale, la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli, realizzando nuove infrastrutture come quelle sportive; ampliando i servizi all’infanzia e alla terza età, con attenzione particolare alla salute e al benessere; migliorando la situazione ambientale e adeguando gli edifici scolastici alle norme anti sismiche per la sicurezza dei nostri giovani; ponendo in essere un processo di trasformazione digitale della macchina comunale con l’obiettivo di sburocratizzare l’Ente, al fine di fornire servizi immediati e di qualità ai nostri cittadini, al mondo delle professioni ed alle imprese; promuovendo il nostro patrimonio storico ed artistico, rendendo fruibile ai visitatori le sue bellezze; valorizzando i prodotti tipici ed enogastronomici della nostra terra.

Questa nuova proposta politica si pone come prioritario un piano straordinario di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità per contribuire alla loro inclusione sociale; ritiene anche necessario, in sinergia con le Forze dell’Ordine, che si debbano investire risorse e predisporre strumenti per portare avanti la lotta alla criminalità e a tutte le forme di illegalità, per rendere la vita dei cittadini più sicura e più vivibile.

Siamo già al lavoro per nuove forme di partecipazione e su una economia finalmente al servizio della società e della persona, dell’ambiente e del lavoro.

Intendiamo altresì promuovere un percorso che in modo collettivo, plurale e partecipato, costruisca finalmente un programma e un nuovo progetto di città.

Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di una scelta politica che pone al centro una metodologia condivisa e con forti connotati di rinnovamento: a partire dalla formazione delle liste e dall’individuazione del futuro candidato Sindaco. Un progetto ed un metodo di lavoro a cui ciascuno contribuirà, con pari dignità e con le proprie idee nella consapevolezza che il momento storico politico che la nostra Città sta vivendo richiede un forte senso di responsabilità.

Ecco i simboli del laboratorio politico “Nuove Idee per Somma”