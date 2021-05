Dal Comune di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo

Approvati i progetti di realizzazione di scuole nuove: un nuovo Nido Comunale, un nuovo Plesso dell’Infanzia a San Giovanni De Matha,

Salvatore Di Sarno (sindaco): “Un micro – nido comunale, una scuola dell’Infanzia nuova ed una scuola Elementare nuova. Stiamo procedendo con costanza e a ritmo serrato”.

Sergio D’Avino (Ass. Politiche Giovanili) : “E’ la prima volta che avremo un micro – nido Comunale a Somma Vesuviana per bambini fino 36 mesi. Dobbiamo dare risposte alle necessità delle famiglie!”.

Salvatore Esposito (Ass. all’Edilizia Scolastica) : “Siamo dinanzi a risultati importanti per Somma. Due progetti quali quello del Nido Comunale con Micro – Nido e della Scuola dell’Infanzia sono stati approvati dalla Giunta ed immessi nella piattaforma del Ministero. Progetti che si inseriscono nel più ampio programma di una gestione integrata dei servizi”.

Una scuola dell’Infanzia nuova in via San Giovanni De Matha, un Micro -Nido Comunale nuovo in via Giulio Cesare, una scuola Elementare nuova in località Santa Maria del Pozzo.

“Abbiamo approvato il progetto di realizzazione di altre due scuole nuove. I definitivi di due progetti scolastici sono stati prima approvati in giunta comunale e poi immessi sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione per essere candidati, così come previsto dall’avviso pubblico con scadenza di presentazione al 21 maggio, al contributo di progetti relativi a ristrutturazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuola dell’infanzia. I progetti candidati, redatti dall’ufficio Edilizia Scolastica, che si inseriscono nel più ampio programma di una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed efficienza, sono la costruzione ex novo dell’asilo nido in via Giulio Cesare su terreno di proprietà comunale e la costruzione della scuola dell’infanzia, previa demolizione del plesso scolastico esistente, in via S. Giovanni de Matha. Ma non è finita perché non solo sono previsti interventi di manutenzione in tutti i plessi scolastici ma avremo importanti lavori di ristrutturazione come ad esempio al plesso capoluogo del Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfè” e non solo. A Santa Maria del Pozzo sorgerà un plesso scolastico completamente nuovo al posto dell’attuale ex Bertona”. Lo ha affermato Salvatore Esposito, Assessore all’Edilizia del Comune di Somma Vesuviana.

Dunque in via S. Giovanni de Matha previsto l’abbattimento dell’attuale scuola dell’infanzia per realizzarne una completamente nuova. La novità arriva anche dalla realizzazione di un nuovo Nido, completamente ex novo e in Via Giulio Cesare.

Progetti sui quali l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, sta procedendo a ritmo serrato per dare al paese scuole nuove!

Dunque un Nido Comunale nuovo con Micro – Nido Comunale: l’annuncio dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Sergio D’Avino.

“E’ la prima volta che avremo a Somma Vesuviana un Micro – Nido Comunale per bambini fino a 36 mesi. Si tratta di un progetto innovativo, importante – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche giovanili – che alla base vuole dare una risposta alle esigenze della famiglia. C’è una crisi della natalità legata sicuramente a più fattori ma anche alla necessità di dare servizi e risposte alle esigenze dei nuclei familiari e in particolare delle giovani coppie. Dunque abbiamo approvato il progetto di realizzazione di un Micro – Nido Comunale a Somma Vesuviana e questo sarà in Via Giulio Cesare. Dunque all’interno del Nido Comunale nuovo avremo anche e per la prima volta il Micro – Nido”.

Il progetto della nuova scuola elementare a Santa Maria del Pozzo si è classificato sesto in Campania risultando dunque per qualità tra i primi sei progetti di edilizia scolastica.

Il commento a caldo del sindaco Salvatore Di Sarno la cui Amministrazione è in prima linea anche sulla valorizzazione delle scuole.

“Stiamo procedendo a ritmo serrato sulle scuole. Un Micro – Nido Comunale completamente nuovo, una Scuola Elementare completamente nuova, una Scuola dell’Infanzia completamente nuova. Il nostro progetto di edilizia scolastica per la costruzione della nuova scuola elementare a Santa Maria del Pozzo si è classificato sesto per la Campania – ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano ottenendo un finanziamento di ben 4 milioni e 161 mila euro. Dunque il progetto proposto da questa Amministrazione è stato riconosciuto tra i migliori presentati ed ha ottenuto i fondi. Siamo dinanzi all’ulteriore testimonianza di validità della nostra programmazione nell’interesse di Somma Vesuviana, dove finalmente dopo decenni e decenni si ricominceranno a costruire le scuole nuove e a ristrutturare le altre. Sarebbe bello dedicare a Mario Cerciello Rega, carabiniere che era proprio di quel quartiere “Santa Maria del Pozzo” la nuova scuola Elementare”.