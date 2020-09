Riceviamo e pubblichiamo dal segretario del Pd cittadino

Cari Concittadine e Concittadini, quale Segretario della Sezione PD di Somma Vesuviana, comunico, con piacere, l’esito delle Elezioni Regionali, che ha fatto sì che il Partito Democratico si affermasse:

nella nostra Città con 1.598 voti di lista;

come primo Partito Cittadino con il 16,45 per cento dei voti;

con la straordinaria vittoria del Presidente Vincenzo De Luca con una percentuale oltre il 69 per cento.

Un esito che, anche alla nostra Città, da prospettive di speranza per il lavoro da svolgere nel prossimo futuro.

Un risultato che è stato il frutto di una campagna elettorale non semplice, soprattutto a causa della emergenza sanitaria in atto ma che ci ha dato la possibilità di stare a “contatto’” sia con i nostri diretti elettori, sia con tanti altri Cittadini Sommesi, fornendoci incoraggiamento e stimoli per continuare il lavoro che oggi è iniziato nel segno di un’importante risultato.

Rivolgo, quindi, a nome di tutto il Partito Democratico della Sezione di Somma Vesuviana, un caloroso in bocca al lupo, in particolare, a Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi eletti in Consiglio Regionale, che durante questi mesi sono stati vicini alla nostra Sezione sostenendoci in diverse iniziative, testimoni della presenza del Partito Democratico a Somma Vesuviana.

La loro affermazione rappresenta, oltre che un valido e costante riferimento per la nostra Comunità e Regione, un riscontro del nostro impegno e lavoro.

Un mio speciale ringraziamento va ai Componenti della Segreteria, ai Giovani democratici, al Direttivo la cui passione e dedizione, conferma che siamo una comunità forte e unita.