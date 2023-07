Somma Vesuviana, M. Mauro Raia: “Il segretario ha la maggioranza”

Michele Mauro Raia , membro dell’assemblea provinciale del Pad ribadisce, sulla decisone di aderire alla maggioranza Di Sarno, che il partito era compatto ad eccezione di pochi singoli e avvisa: “Dovremmo darci tutti una calmata”

.

In ordine all’adesione del Partito Democratico di Somma Vesuviana alla maggioranza del Sindaco Salvatore Di Sarno vi preciso quanto segue.

Il segretario cittadino Francesco Barra gode nel direttivo della sezione locale di un’ampia maggioranza che gli permette di dormire sogni tranquilli fino alla naturale scadenza del suo incarico altrimenti ad oggi stareste scrivendo della sua sfiducia. Maggioranza ancora più ampia se si considera la platea degli iscritti alla sezione locale. Ad oggi assistiamo a singoli che, in ricordo ad un passato che non esiste più, si avvalgano del titolo di esporre le loro idee personali ed inviare, addirittura, comunicati stampa a titolo personale quale iscritto ad un partito. Il segretario Barra è stato ampiamente democratico ed ha ascoltato tutti facendo partecipare anche pseudo iscritti ai direttivi (iscritti scomparsi che sono stati chiamati solo per creare caos visto che non si sono nemmeno candidate e nemmeno hanno dato una mano alle scorse elezioni amministrative) e ha verificato l’esistenza di una maggioranza che gli consentisse di aderire all’appello del Sindaco di Di Sarno. Maggioranza che ha sottoscritto un documento politico che il Segretario Barra ha accettato. Altri non sono stati così democratici quando hanno deciso le alleanze nella passata tornata elettorale amministrativa alleandosi con il capogruppo alla Città Metropolitana di Fratelli d’Italia. Ad oggi siamo in attesa che il Segretario provinciale venga nel circolo di Somma Vesuviana per discutere il tutto come dallo stesso comunicatoci. Sarebbe opportuno che tutti ci dessimo una calmata come richiesto dallo stesso Segretario Provinciale in attesa dello delle sue determinazioni.

Avv. Michele Mauro Raia

Membro Assemblea Provinciale

PD NAPOLI