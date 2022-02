Somma Vesuviana, l’ex sindaco Piccolo:” Sul complesso San Domenico la Giustizia ha ristabilito la verità”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale e già sindaco Pasquale Piccolo

Ho appreso con sommo piacere che il procedimento penale a carico dei tecnici per i lavori di recupero del complesso monumentale di San Domenico si è concluso con l’assoluzione degli stessi perchè alcun reato era stato commesso (IL FATTO NON SUSSISTE !!). Tale vicenda coinvolse anche me, nel mio ruolo di Sindaco, nel lontano 2016,la qual cosa mi vide sottoposto al provvedimento di divieto di dimora, successivamente archiviato perchè insussistente, per cui fui costretto a vivere lontano dal mio paese per più di 15 gg. Sia io che i tecnici ,ai quali va la mia stima ed il mio rispetto, ribadito già in sede di interrogatorio, e sui quali non ho mai nutrito dubbi, siamo stati vittime di strumentalizzazioni ed accuse menzognere organizzate ad hoc. La giustizia ha fatto il suo corso ed ha mostrato a tutti la verità : La restituzione alla città di un complesso monumentale dal valore storico e culturale inestimabile, portato a compimento nella sua interezza senza ombre nè abusi in poco più di sei mesi. Ed è giusto anche che si sappia che tale vicenda è costata alle casse comunali ,e quindi ai cittadini, migliaia di Euro per le spese legali. Non è mia abitudine “fare la vittima” e credo di averlo dimostrato anche nel mio ,se pur breve, mandato, tuttavia è giusto che si rifletta sul danno morale e di immagine che tali situazioni provocano. Mi auguro ,quindi, che mai più si antepongano obiettivi politici personali alla dignità ed al rispetto per chi svolge il proprio lavoro ed il proprio ruolo in piena legalità.

Pasquale Piccolo