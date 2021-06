Riceviamo e pubblichiamo da Lega Giovani

Antonio Giuliano (Lega):” Con molta soddisfazione noto che l’istanza presentata da Lega Giovani con la raccolta firme per riqualificare Via Malatesta, sta cominciando ad avere seguito. Da ieri sono cominciati i lavori di rimozione delle erbacce lungo la carreggiata! Ovviamente, seguiremo tutto l’iter lavorativo affinché i diritti dei cittadini della periferia vengano rispettati come chiunque altro cittadino che abiti in altre zone del paese.”