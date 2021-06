Impressionante violenza tra giovanissime. Norme a anti covid calpestate dal popolo della movida.

Le norme anti covid stanno mollando la presa e nella movida di Pomigliano il clima di ritrovata libertà è stato inaugurato da una rissa a parti invertite, con i ragazzi, i ” maschietti”, che tentano di frenare la furia di un gruppo di ragazze, le “femminucce”, impegnate a picchiarsi di brutto. Una scena registrata in un video che racconta l’ennesima follia minorile e che sta impazzando, com’è ormai consuetudine, nei vari social network. Stavolta le immagini hanno immortalato sei ragazzine inviperite, quattro da un lato e due dall’altro, probabilmente tutte minorenni, che se le danno di santa ragione a causa del “solito” futile motivo. Il problema però è che le tragedie scaturite da questi episodi, che purtroppo si stanno moltiplicando a dismisura, avvengono proprio a causa del cosiddetto “futile motivo”. Una parola o uno sguardo di troppo, un affetto conteso, uno stupido pettegolezzo sono sufficienti a far scattare la violenza più cieca. La rissa tra minorenni del “gentil” sesso è esplosa nel centro vecchio della città delle fabbriche, poco dopo le 22 di sabato sera, davanti a un pub di una stretta traversa che dà su piazza Mercato, luogo della movida nell’intero territorio a nordest della provincia di Napoli. Violenza bieca in mezzo alla folla e che ha visto come protagoniste alcune ragazzine, forse tra i 14 e i 17 anni, a malapena trattenute dai ragazzi che le accompagnavano. Si sono azzuffate tra le auto in sosta, a schiaffi, calci e pugni. A un certo punto due delle contendenti hanno deciso di mettere in piazza una sorta di singolar tenzone ingaggiando una colluttazione prolungata proprio davanti all’ingresso di un locale dove si vendono hot dog, in via Felice Cavallotti. Capelli reciprocamente tirati, botte, parolacce. Il tutto condito da un assembramento inaccettabile, un capannello enorme di decine e decine di giovani, quasi tutti privi di mascherina, assiepati uno sull’altro per assistere allo “spettacolo” offerto dalle piccole valchirie in versione nostrana. La rissa è avvenuta più o meno un’ora prima della mezzanotte, ora del penultimo coprifuoco anti covid. Coprifuoco che stasera sarà abolito, almeno per il momento, almeno fino a quando la follia collettiva non prenderà di nuovo il sopravvento. Follia che genera pericoli proprio nella movida più partecipata del Napoletano, insieme con quelle di Napoli centro e della zona flegrea. E’ dunque allarme rosso. A Pomigliano e nelle zone vicine le risse durante i fine settimana non si contano più. E questo nonostante nell’ultimo anno siano sopraggiunti lockdown e restrizioni varie anti pandemia.