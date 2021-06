Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo Prc di Marigliano

In questi giorni le forze di Movimento, della sinistra di classe e antiliberiste ci ricordano che nel giugno di quest’anno cade il decennale della vittoria referendaria per l’acqua pubblica, una data molto significativa che rappresentò un temporaneo blocco della privatizzazione dei servizi pubblici tuttora in atto.

Tuttavia sempre in questo mese è bene ricordare che cade un altro anniversario perché il 22 giugno 2010 ci fu il referendum sull’accordo separato FIAT-OO.SS. in cui gli operai di Pomigliano furono messi difronte ad un vero e proprio ricatto consistente nell’accettare un accordo con vari elementi di peggioramento della condizione lavorativa oppure, in caso di bocciatura dello stesso, perdere i promessi investimenti miranti a riportare alcune linee produttive in Italia secondo i piani dell’allora Amministratore delegato Sergio Marchionne.

Per noi di Rifondazione Comunista, presenti con un forte circolo di fabbrica in quella battaglia, non si tratta di rievocare una triste storia di divisione sindacale ma di ricostruire elementi di memoria operaia indispensabili per capire la situazione presente e futura di uno degli ultimi poli operai dell’area metropolitana napoletana e lo vogliamo fare a partire da preziosi elementi d’inchiesta contenuti nel volume della Fondazione Feltrinelli “Lavorare in fabbrica oggi” invitando sia ricercatori che hanno contribuito all’analisi scaturente dai dati dell’inchiesta che dirigenti sindacali e politici che figure istituzionali.

Il libro è andato in distribuzione a fine 2020, ossia qualche mese prima della fusione tra FCA e PSA che ha dato vita al gruppo multinazionale Stellantis, ora bisognerà capire le ricadute della formazione del nuovo gruppo anche su quell’organizzazione del lavoro minuziosamente descritta attraverso l’inchiesta e anche questo aspetto cercheremo di approfondirlo nel dibattito che svolgeremo.