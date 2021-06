Dal coordinatore cittadino della Lega Giovani di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo.

Il coordinatore cittadino della Lega Giovani, Antonio Giuliano presenta un’ istanza al Comune di Somma Vesuviana per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale.

Premesso che:

Siamo nel 2021, e ahimè, il comune di Somma Vesuviana è uno dei pochi comuni dell’area del vesuviano a non possedere un servizio di trasporto pubblico locale. Premesso che quest’idea di pianificare un servizio pubblico locale nasce dall’esigenza dei cittadini sommesi a non poter raggiungere il cimitero di Somma Ves.na dalle loro abitazioni, soprattutto per le persone anziane; noi della Lega Giovani, abbiamo pensato di instituire un servizio unico per la città e senza precedenti, infatti, abbiamo considerato tutte le fasce d’età, tutte le esigenze della popolazione (che non sia solo un servizio cimiteriale), tutti i fabbisogni che il cittadino senza un automobile personale può raggiungere in breve tempo, grazie ad un sistema strategico. Stiamo parlando di collegare tutte le zone di Somma per consentire il singolo cittadino impossibilitato di raggiungere in breve tempo: il supermercato più vicino, la posta più vicina, la tabaccheria più vicina, raggiungere il centro in modo più veloce, arrivare al cimitero e avere tutto il tempo necessario per andare a trovare i propri cari, ci si potrebbe raggiungere la circumvesuviana, quell’amico che abita a 7km distante, raggiungere la farmacia che è distante dalla propria abitazione, e così via… Questo porterebbe solo ed esclusivamente beneficio alla città, perché per esempio, in termini economici si andrebbe ad aiutare commercianti, negozi, attività commerciali della città senza che loro ci abbiano chiesto qualcosa. Come? Con il servizio di trasporto pubblico locale; questo progetto punta a migliorare l’economia del paese, e punta a sostenere quelle persone impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione. Tutto al costo di un semplice biglietto, che potrà essere fatto dal cittadino nel pullman stesso, il biglietto potrà essere o di sola andata (noi proponiamo 1,20€) oppure andata e ritorno in giornata (noi proponiamo 1,80€); per inizio, lo si potrebbe fare dalle due alle tre volte a settimana con due corse giornaliere. In termini economici vuol dire, che se prendiamo un pullman da trenta posti, considerata la pandemia sarà capiente massimo al 50%, quindi 15 posti, se consideriamo: biglietto andata e ritorno, due corse al giorno, per un anno, al massimo della capienza per emergenza covid, sarebbe un valore di 2.592€, se vi dico che oltre le due corse settimanali (ipotizziamo il martedì e il venerdì) di un solo pullman, ci mettiamo un altro pullman, poiché abbiamo diviso Somma in due linee di collegamento il valore raddoppia quindi parliamo di 5.184€, se ci mettiamo che tra qualche mese con l’aumento dei vaccinati, e il crollo in giù progressivo della diffusione del covid, potremmo considerare che se il pullman predispone trenta posti a sedere, li potremmo usufruire tutti, quindi in termini economici staremo a parlare di 7.776€ annui, se le corse sarebbero tre, anziché due, allora staremo a parlare di un massimale ipotetico di 31.104€ annui, ed in tutto risolveremo il problema del trasporto pubblico locale e cimiteriale.

SI CHIEDE:

Che i mittenti interpretati dall’istanza presentata prendano in seria considerazione questa nostra proposta;

Che venga contattata di seguito qualche azienda di Somma Vesuviana, di trasporto pubblico locale che sia pubblica o privata, per stipulare un contratto di servizio. Oppure emanare un bando per le aziende di trasporti pubblici locali della zona vesuviana, ed accettare il miglior offerente.

Di seguito vi mostriamo un esempio che abbiamo progettato, e che lo poniamo al vaglio della vostra attenzione:

Abbiamo diviso Somma in due linee che partono entrambe allo stesso punto ma percorrono percorsi diversi; La LINEA 1 percorrerà le zone centrali di Somma, mentre la LINEA 2 percorrerà le zone periferiche o quasi, di Somma; entrambe le linee termineranno al cimitero di Somma; e faranno percorsi di andata e ritorno in maniera inversa alle fermate con una sosta di 15 minuti. Ogni tragitto deve impiegare all’incirca un’ora.

percorrerà le zone centrali di Somma, mentre la percorrerà le zone periferiche o quasi, di Somma; entrambe le linee termineranno al cimitero di Somma; e faranno percorsi di andata e ritorno in maniera inversa alle fermate con una sosta di 15 minuti. Ogni tragitto deve impiegare all’incirca un’ora. LA LINEA 1 farà questo tragitto con le seguenti soste: Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 8:00) (Spazio adiacente, difronte la stazione), Via Costantinopoli (presso scuola elementare di Rione Trieste), Via Santa Maria a Castello (vicino castello d’Alagno), Via Gino Auriemma (difronte ‘o zingariello),zza Vittorio Emanuele 3 (spazio adiacente a parcheggio in piazza vicino ricarica veicolo elettrico), Circumvesuviana di SOMMA (altezza chiesa S. Domenico), Posta Centrale (sosta all’altezza della farmacia comunale), Via Spirito Santo (sosta all’altezza della tabella Bianco Arredamenti), Via Pomintella (altezza parco verde di Pomintella n 12), Cimitero di Somma (ore 9:00).

15 minuti di sosta.

Cimitero di Somma (ore 9:15), Via Pomintella (altezza parco verde di Pomintella n 12), Via Spirito Santo (sosta all’altezza della tabella Bianco Arredamenti), Posta Centrale (sosta all’altezza della farmacia comunale), P.zza Vittorio Emanuele 3 (spazio adiacente a parcheggio in piazza vicino ricarica veicolo elettrico), Circumvesuviana di SOMMA (altezza chiesa S. Domenico), Via Gino Auriemma (difronte ‘o zingariello), Via Santa Maria a Castello (vicino castello d’Alagno), Via Costantinopoli (presso scuola elementare di Rione Trieste), Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 10:15) (Spazio adiacente, difronte la stazione).

15 minuti di sosta.

E il giro si ripete. Partenza Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 10:30) e arrivo al Cimitero di Somma alle ore 11:30.

15 minuti di sosta.

Partenza Cimitero di Somma ore 11:45 e arrivo ultimo (fine giro) Circumvesuviana di Rione Trieste ore 12:45.

LA LINEA 2 farà questo tragitto con le seguenti soste: Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 8:00) (Spazio adiacente, difronte la stazione), Via Colle (incrocio con via Bianchetto), Via Bianchetto (incrocio con via Malatesta), Via Nola (altezza scuola elementare), Via San Sossio (spiazzale vicino scuola ITIS), Via Traversa Allocca (altezza ex bar millennium), Via Scotola (incrocio con via Sant’Anna e via Capitolo), Via Pomigliano–Clinica Santa Maria del Pozzo, Via Santa Maria del Pozzo (spiazzale chiesa di Santa Maria), Cimitero di Somma (ore 9:00).

15 minuti di sosta.

Cimitero di Somma (ore 9:15), Via Santa Maria del Pozzo (spiazzale chiesa di Santa Maria), Via Pomigliano–Clinica Santa Maria del Pozzo, Via Scotola (incrocio con via Sant’Anna e via Capitolo), Via Traversa Allocca (altezza ex bar millennium), Via San Sossio (spiazzale vicino scuola ITIS), Via Nola (altezza scuola elementare), Via Bianchetto (incrocio con via Malatesta), Via Colle (incrocio con via Bianchetto), Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 10:15) (Spazio adiacente, difronte la stazione).

15 minuti di sosta.

E il giro si ripete. Partenza Circumvesuviana di RIONE TRIESTE (ore 10:30) e arrivo al Cimitero di Somma alle ore 11:30.

15 minuti di sosta.

Partenza Cimitero di Somma ore 11:45 e arrivo ultimo (fine giro) Circumvesuviana di Rione Trieste ore 12:45.