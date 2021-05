Dalla Lega Giovani di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo.

“La Lega giovani di Somma Vesuviana appresa la notizia di un possibile abbattimento della scuola di via San Giovanni de Matha, ci tiene a far presente che é in ogni sua forma contraria all’abbattimento della struttura (riqualificata nel 2019), in quanto non ne vediamo alcun motivo valido per distruggere un luogo di crescita e formazione dove sono passate generazioni di ragazzi. Inoltre, ricordiamo che tale struttura é stata progettata da uno dei più grandi architetti Italiani. Quindi, ci associamo ai consiglieri comunali che come noi pensano e si rifiutano di far abbattere tale struttura del nostro territorio.”