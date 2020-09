Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Somma Vesuviana

La decisione è presa: a Somma Vesuviana le scuole apriranno il 1 Ottobre

Di Sarno: “Noi vogliamo che gli studenti entrino in scuole che abbiano mascherine, banchi monoposto e spazi organizzati. Dunque le scuole si apriranno il 1 Ottobre”.

Prisco (Assessore alla Pubblica Istruzione): “Decisione presa all’unanimità dopo l’ultimo vertice con i dirigenti scolastici”.

“E’ ufficiale: le scuole primarie e di primo grado, a Somma Vesuviana, apriranno l’ 1 Ottobre. Si tratta di una decisione non dipendente dalla nostra volontà. Noi vogliamo che i nostri bambini e ragazzi possano andare a scuola in massima sicurezza, farli entrare in scuole dove ci sono mascherine, banchi monoposto e dove c’è la massima sicurezza sia per gli insegnanti che per i ragazzi”. Lo ha annunciato in questi minuti, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, a margine del vertice avuto con i dirigenti scolastici di Somma Vesuviana.

“L’ultima riunione, terminata poco fa – ha affermato Stefano Prisco, Assessore alle Pubblica Istruzione del Comune di Somma Vesuviana – è conclusiva ad una serie di incontri avuti in queste settimane per definire tutte le attività necessarie al fine di consentire l’apertura in massima sicurezza delle scuole. Si è deciso all’unanimità di aprire il 1 di Ottobre. Si tratta di una decisione legata ad una serie di esigenze come la riorganizzazione dei trasporti scolastici e siamo in attesa che ci vengano consegnate le pareti divisorie che abbiamo ordinato per ridistribuire gli spazi in alcune scuole ma siamo in attesa anche che tutti i plessi possano avere i banchi monoposto. Insegnanti, bambini e genitori devono essere tranquilli che non ci siano rischi di contagio, dunque si aprirà il 1 Ottobre, prima la sicurezza”.