L’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte” INVITA i Cittadini, le Istituzioni, e le Forze dell’ordine e le Associazioni del territorio a partecipare virtualmente, ognuno da casa propria, alla Processione del Cristo Morto.

“Visto il comunicato della Confraternita “Pio e Laical Monte della Morte e Pietà” pubblicato sulla pagina del Mediano.It in data 31/03/2020, con cui si annuncia l’annullamento della Processione a causa dei divieti e limitazioni in atto, l’Associazione “Antonio Seraponte”, trattandosi di un evento storico molto sentito e partecipato da migliaia di fedeli e non, per dare una iniezione di fiducia e di vicinanza all’intera popolazione, ha pensato di organizzare una Processione virtuale e immaginaria”. A spiegarlo ai nostri taccuini è Ciro Seraponte, vera anima dell’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte” .”Stiamo preparando un video – continua Ciro- in cui tutti i ragazzi della Banda Musicale, singolarmente e da casa propria, suonano il brano che accompagna l’uscita della Madonna e del Cristo morto. Con la supervisione e la direzione del M° Mauro Seraponte, Cittadino Onorario di Somma Vesuviana, tutte le performance dei ragazzi saranno assemblate in un unico video che pubblicheremo sulla nostra pagina facebook, alle ore 19.15 del giorno 10 Aprile 2020. Abbiamo ottenuta la disponibilità di Padre Giuseppe D’Agostino, che è rimasto entusiasta dell’iniziativa, a tenere la Chiesa aperta a partire dalle ore 18. Pertanto, chiediamo al sindaco Salvatore Di Sarno di indossare la fascia tricolore e di collegarsi con la pagina dell’Associazione “Antonio Seraponte” per partecipare alla processione virtuale. La stessa cosa la chiediamo agli On. Gianfranco Di Sarno e Carmine Mocerino, Al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sommese e a tutti i Consiglieri, alle Forze dell’Ordine, ai ragazzi della Protezione Civile e della Croce Rossa e alle Associazioni del territorio. Mentre a tutti i cittadini chiediamo di affacciarsi dai balconi e dalle finestre di casa propria e di guardare la strada vuota immaginando che proprio in quel momento stia passando la processione. Sarà un momento collettivo di preghiera e di emozioni, mentre dal video scorreranno- conclude visibilmente emozionato Ciro- le note della bellissima “Dolores” magistralmente suonata dai nostri ragazzi della Banda Musicale, figli della nostra Città”.