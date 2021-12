Contrabbando e spaccio nel Nolano, fermato per entrambi i reati

COMIZIANO: Droga e sigarette di contrabbando. 35enne arrestato dai Carabinieri

Carabinieri della sezione operativa di Nola e della stazione di Cicciano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e contrabbando di TLE un 35enne di Casamarciano già noto alle forze dell’ordine.

Maurizio De Falco – questo il nome dell’uomo finito in manette – è stato sorpreso in auto con 20 dosi di crack e 7 bustine di marijuana per oltre 50 grammi di sostanza. La perquisizione, estesa anche all’abitazione del 35enne, ha condotto al sequestro di ben 3751 pacchetti di “bionde” prive dei marchi dei Monopoli di Stato.

Circa 74 chili di sigarette che avrebbero alimentato il mercato nero. De Falco è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.