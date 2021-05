Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinatore Cittadino della Lega Giovani di Somma Vesuviana

Premesso che: Un intervento sulle principali criticità del nostro sistema fiscale è opportuno e imprescindibile. Fra queste annoveriamo, in primis, l’alto livello di tassazione, l’elevato carico fiscale e contributivo sul lavoro, la complessità delle regole e degli adempimenti burocratici, e naturalmente, l’evasione fiscale che in parte consegue da queste inefficienze. La gestione pandemica della recente crisi legata al Covid-19 non ha fatto altro che influire ancora di più sulle difficoltà e sulla complessità del rapporto tra il fisco e il contribuente. In attesa di una riforma fiscale da parte del governo centrale,

SI CHIEDE: All’attuale amministrazione comunale, data la venuta di una crisi pandemica che ha colpito tutti i settori economici e lavorativi, senza tralasciare nessuno, la Lega Giovani ritiene che il principale presupposto impositivo debba essere il reddito, ovvero la capacità contributiva del cittadino. Ne consegue, che il risparmio (in quanto residuo e già tassato) e la casa non dovrebbero essere aggredibili fiscalmente. La lega Giovani si adopera per il pieno rispetto dei principi costituzionali degli artt. 47 e 53, in riferimento alla capacità contributiva, alla tutela assoluta del risparmio e all’impulso di conversione del risparmio in proprietà immobiliare. Di conseguenza, guarda a sfavore a rafforzamenti delle misure che potrebbero essere estese sul patrimonio, ritenendole inique e inefficienti nella misura in cui scoraggiano il risparmio e quindi il livello di investimenti e la potenziale crescita del territorio. In pratica, chiediamo che venga applicata un’ordinanza di buonsenso, che tiene conto delle difficoltà esistenti sul medesimo territorio delle famiglie sommesi. Pertanto, chiediamo che l’IMU su immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamente venga tolta. Che l’IMU per il resto delle famiglie non rientranti nella prima categoria, venga almeno per quest’anno pagata dal comune, utilizzando o parte dei fondi della cassa comunale, oppure provando ad intercedere ai fondi che tra non molto arriveranno dallo stato e dalla comunità europea. Nel caso, ci fossero incapacità ad intercedere nei fondi, e dovrebbe esserci una mancanza di fondi necessaria ad attuare ciò in cassa comunale, vi si chiede almeno di dimezzarla, e di ricoprire il restante 50%. Per quanto riguarda la TARI, non è un mistero che siamo l’unico paese del vesuviano a pagare una tassa sui rifiuti davvero alta, tanto che molte aziende e cittadini sommesi hanno deciso di trasferirsi in comuni limitrofi come Scisciano, Saviano, Marigliano e Ottaviano. Noi della Lega Giovani, chiediamo all’attuale amministrazione di intervenire immediatamente sulla TARI, al fronte di fronteggiare quest’emigrazione di sommesi, che porteranno ricchezza e sviluppo economico in un altro comune. Pertanto, vi si chiede almeno quest’anno, data la situazione difficile per tutti gli italiani, quindi anche per i sommesi, di attuare un risparmio sulla TARI. Ma non come in precedenza visto solo per le attività commerciali, ma a tutti i cittadini del territorio sommese. Un risparmio che secondo noi, dovrebbe essere almeno del 35%. In modo da contrastare evasione fiscale, e emigrazione verso altri comuni più “economici”.